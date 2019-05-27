股神慈善午餐席位開始拍賣　想投得你預二千幾萬！

想同股神鋸扒，交流投資心得？一年一度的機會又來了。據eBay拍賣頁面顯示，第20屆巴菲特慈善午餐於eBay網站已經開始拍賣，由美國時間本周日至周五(5月26至31日)，開價2.5萬美元。目前有2人出價競投，最高出價11.12萬美元(約86.74萬港元)。中標者可以邀請7位朋友與股神在紐約曼哈頓的Smith & Wollensky餐廳共進午餐。



巴菲特午餐拍賣所得，將捐給三藩市慈善機構格萊德基金會(Glide Foundation)，幫助貧窮和無家可歸人士。巴菲特在一份聲明中指出，這筆資金對於三藩市非常重要，它能夠讓人看到希望。



去年，巴菲特的年度慈善午餐共錄得136口承價，最終以330萬美元(約2,574萬港元)拍出，為歷來第3高，略低於2012年及2016年均為345.6萬美元的紀錄。



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