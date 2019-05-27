宏利：強積金可扣稅自願供款　平均月供逾3300元

宏利人壽保險(國際)僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，強積金可扣稅自願性供款(TVC)推出後首六周，客戶反應不俗，大部分客戶選擇以月供方式供款，尤集中35至44歲及55至64歲，逾半每月供款額超過5,000元，至於平均供款額則逾3,300元。



至於選擇整筆供款的集中45至55歲，吳清發指，該類客戶有較充足現金流，不少供款超過5萬元，至於平均供款額則有3.1萬元，他預期臨近明年交稅季節，即2020年3月將會是TVC 供款的高峰期，料供款額將會大增。



他指，宏利新開立TVC戶口的客戶中，新客戶佔比為四分之一，每月開立戶口的數目增長量數以千計，不見得有客戶從特別自願性供款(SVC)跳走至TVC。面對打工仔懶得去處理強積金的情況，他認為電子化可助簡化程序。



近月不少打工仔已收到2018至2019年度報稅表，他提供報稅貼士，由於稅局未趕得切於此年度報稅表新增TVC欄目，打工仔若想減少預繳稅項，可書面通知稅局關於TVC供款，當局會因應情況減少預繳稅項。

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