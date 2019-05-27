打造全球第3大車廠！快意佳士拿提購雷諾

外國傳媒報道，快意佳士拿正式向法國雷諾汽車提出合併建議，組成全球第三大汽車生產商。據方案披露，雙方將佔設在荷蘭的控股公司五成股權。受消息刺激，快意佳士拿及雷諾周一(27日)股價分別急漲19.48%及16.7%，高見13.688歐元及58.33歐元。



快意佳士拿及雷諾上周五(24日)交易公布前，合共市值約330億歐元，交易作價意味雷諾投資者將獲10%溢價，而創辦快意的阿涅利(Agnelli)家族控股公司Exor，將成為新公司最大單一股東。此外，兩家車廠預期每年協同效益超過50億歐元，包括來自共同採購，但沒有交代關閉廠房詳情。



全球汽車業近年經營上面臨重大挑戰，一方面需要大量投資新科技和適應新趨勢，例如汽車共享；另一方面，中國、美國及歐洲三大市場汽車銷量急跌，令整合壓力日增。今次交易適逢快意佳士拿及雷諾高層過去一年均出現大變，前者舵手馬爾基翁內突然辭世，雷諾與日產聯盟的主席高恩因挪用公款被捕，其後遭撤換。據報，雷諾早前曾提出與日產全面合併，但遭拒絕。



快意佳士拿及雷諾去年合共產量達870萬輛，一旦成功合併，將超越南韓現代及美國通用汽車(GM)，成為僅次於德國福士及日本豐田的第三大車廠。倘計入雷諾現有聯盟的日產汽車及三菱汽車，每年總產量將超過1,500萬輛。



雷諾表示，董事局周一稍後會就合併建議進行討論，而快意佳士拿行政總裁曼利向員工透露，合併過程需時逾一年，而合併後得益會延伸至聯盟夥伴的日產和三菱。



快意佳士拿稱，兩家車廠將有廣泛和互相補足的品牌組合，覆蓋大眾化和高檔市場，當中高級品牌包括Jeep、瑪莎拉蒂、愛快羅密歐，以及Infiniti。此外，快意佳士拿有助雷諾打入北美洲市場，亦可透過雷諾的俄羅斯子公司Avtovaz進入當地市場。



Bankhaus Metzler分析員Juergen Pieper指出，上述兩家車廠合併肯定為了追求規模效益，對大眾化汽車生產商而言無可厚非，但最大難關是在執行上。事實上，將兩家覆蓋北美洲、歐洲和日本廠房的車廠合並非易事，平治母公司戴姆勒因為文化差異，十年前解除與佳士拿合併。



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