【即市分析】騰訊概念光環不再？

東方產經專欄作者股博士：騰訊控股(00700)股價跌跌不休，即市一度跌穿320元支持，低位曾見316.8元。部分相關概念股近期亦持續受壓，早前遭約談整改的閱文集團(00772)，今早(27日)創下29.6元的上市新低，現仍挫9.4%報29.7元；貓眼娛樂(01896)亦繼續尋底，股價曾跌至11.4元的52周低位。



上周上海市網信辦公告，針對閱文集團旗下起點中文網，對用戶發布違法違規訊息，未盡管理義務，傳播導向錯誤、低俗色情小說等問題，約談營運企業負責人，消息拖累閱文股價受壓。



事實上，近期中美貿易戰升級，市場憂慮兩國最終將演變成科技戰，一向享有高估值的新經濟股慘遭市場拋售，「股王」騰訊已連跌8個交易日，累挫逾50元，至今仍未喘穩。作為其概念股的閱文及貓眼娛樂股價相信亦難有運行，暫不宜沾手。



另外，留意到同樣具騰訊概念的微盟集團(02013)股價仍保持硬淨，即市再升穿5元關，現升3.9%報5.02元。但亦應提防一旦新經濟股氣氛轉差，股價升勢或難以持續，有貨在手應把握機會食胡。

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