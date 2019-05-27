傳包商銀行欠款近700億人民幣　50億下月到期！

人民銀行及銀保監會上周五(24日)起接管包商銀行一年，原因出現嚴重信用風險。據市場消息綜合顯示，包商銀行各式票據欠款共計高達693億元人民幣(下同)，其中一批50億元專項債將於6月到期。



根據中國債券信息網的統計顯示，包商銀行發行且仍未到期的債券為115億元，包括65億元的二級資本債及50億元的小微企業貸款專項債，其中後者將於6月20日到期。



而據招商證券固收團隊最新報告顯示，截至目前，包商銀行存量債務中，包括約578億元的同業存單。



此外，據內媒報道，對市場關注包商銀行5,000萬元以上客戶權益保障問題，接管組、託管組正與該批大額債權人協商，將據新的協議按照不同保障比例而安排到期兌付資金。



參考包商銀行2017年第3季報告，截至2017年9月底的資產總數為5,762億元，負債總額5,437億元，第3季淨利潤約32億元，直至當年9月底資本充足率9.52%，核心一級資本充足率7.38%。



此前公司稱，擬引進戰略投資者，主要股東股權可能發生變動，故暫不披露2017年度報告，2018年年報亦暫未見披露。



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