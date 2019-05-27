樓價UPDATES：愉景新城再錄逾千萬元成交

二手樓價持續攀升，荃灣愉景新城再錄高價成交，分層標準戶樓價逾千萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西區真光大廈中層B室，實用面積417方呎，兩房間隔，以755萬元易手，實用呎價18,106元。



●筲箕灣i‧UniQ譽‧東中低層B室，實用面積約328方呎，一房間隔，望海景，以648萬元成交，實用呎價約19,756元。



●港島南貝沙灣5月暫錄得11宗成交，屋苑6期5座低層C室，實用面積1,029方呎，套三房間隔連工人套房，望海景，以3,350萬元易手，實用呎價32,556元。



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九龍區



●大角咀港灣豪庭4座低層A室，實用面積321方呎，兩房間隔，原叫價680萬元，經商議後以670萬元成交，議減10萬元，實用呎價約20,872元。



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新界區



●荃灣愉景新城7座中層H室，實用面積647方呎，三房連套房，剛以1,048萬元售出，創屋苑同戶型標準三房單位新高，亦屬分層標準單位次高價，實用呎價16,198元。



●荃灣麗城花園3期2座高層B室，實用面積742方呎，套三房間隔，望山景，放盤1星期，速以910萬元沽出，實用呎價12,264元，買家為區內租客，承接單位自用。



●青衣翠怡花園4座高層G室，實用面積368方呎，開價643萬元，原業主見近期外圍欠明朗，提供議價空間，最後減價43萬元，至600萬元成交，實用呎價16,304元。



●屯門美樂花園1座高層F室，實用面積591方呎，兩房間隔，成交價600萬元，實用呎價10,152元，買家為上車客。



●天水圍栢慧豪廷9座低層F室，實用面積510方呎，兩房間隔，成交價600萬元，實用呎價11,765元，買家為「90後」上車客，見單位可做高成數按揭，快速落實入市。



●粉嶺逸峯2座中層D室，兩房間隔，以645萬元易手，實用面積452方呎計，呎價14,270元。



●上水居屋彩蒲苑B座中層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔，日前獲租客以11,800元承租，實用呎租約27元。



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