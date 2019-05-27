【即市分析】恒指牛熊街貨有玄機

東方產經專欄作者HS哥：恒指近日一級一級落，資金部署亦隨之改變。資料顯示，恒指熊證街貨重貨區為28,100至28,199點，街貨7.93億份，相對期指約1,388張(增加366張)，而下方最多新增27,947至27,999點則共有3.51億份街貨，相對期指約702張。



至於恒指牛證街貨重貨區為27,000至27,099點，街貨4億份，相對期指約761張(減少約101張)；而早前最多新增街貨區即27,105至27,168點亦有相對期指約588張街貨，不過今早已接近全數打靶。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約52：48。



事實上，中美貿易戰愈演愈烈，加上港股首季累升不少，資金選遲先避一避亦合情合理，至於騰訊控股(00700)近期沽壓沉重，成為淡友推低港股的助力。港股近期反覆向下，但觀乎恒熊資金主要以28,100作為重要防線，而此位與現價有近1,000點距離，相對安全，亦增加淡友未來繼續「睇住嚟食」的信心！



總括而言，現階段港股基本面及走勢皆弱，即使短期內略作反彈，但都隨時係「彈散」格局，故點睇似乎都係逢高做淡勝算較大。

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