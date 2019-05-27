【市後重點睇】美股周一休市　歐元偏軟

美匯指數報97.6；圓匯企109.5；歐元兌美元回落至1.1196；英鎊報1.272。港匯企7.849。在岸及離岸人民幣分別企6.89及6.91水平。金價守1,285美元，布油報68.6美元，紐油報58.2美元。美股周一(27日)休市，道指期貨升43點。



●港股反覆，恒生指數收市跌65點或0.24%，報27,288點。騰訊收跌0.31%至323.8元，連跌8個交易日；鐵塔飆4.76%。https://bit.ly/2YSJm8y



●A股快報：滬綜指升1.3%，創業板指漲逾3%。https://bit.ly/2WlQxsb



●亞洲股市：日股收升65點，韓澳股偏軟。https://bit.ly/2HZ7H5x



●歐股早段揚升，快意佳士拿擬與雷諾合併，兩股齊飆15%，刺激其他汽車股全線揚升，福士汽車股價升2.4%；戴姆勒漲逾2.2%，寶馬汽車升近2%。



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●貿戰升級：鴻海料訂單組合或變，已設專案應對小組。



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