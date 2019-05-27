調查︰逾三成市民未曾了解自願醫保

自願醫保產品已開賣近兩個月，網上保險產品比較平台imSure調查發現，雖大部份市民皆曾聽過自願醫保，惟僅有64%的人曾經了解過計劃內容，當中更存在不少誤解，當中誤以為扣稅金額為8,000元是最常見的情況。



調查共訪問過千名年齡介乎18至64歲的市民，受訪者除了不清楚扣稅方式外，亦以為標準計劃產品已足夠所有醫療開支賠償，及當作保障所有已知疾病等等。



imSure產品總監高永輝指，此產品剛推出一段短時間，市民未必有時間了解產品條款，調查結果亦不感意外，建議市民除了向保險代理查詢外，亦可主動到網上產品比較平台查詢資料。



事實上，調查亦發現市民普遍傾向經網上渠道查詢產品資料，而非經傳統媒體或直接到保險公司索取資料。



imSure創辦人陸文駿指，該平台未來除比較產品外，亦會比較各保險公司的售後服務及理賠時間等，未來將考慮與保險界開放應用程式介面(Open API)。



主打網上投保的虛擬保險公司Bowtie，其聯合創辦人顏耀輝指出，市民愈來愈傾向選用網上平台投保，自願醫保開賣數周，約有6成客戶為35歲以下，更不時於深夜時份接到訂單，反映客戶的生活模式已逐漸轉變，而香港不論保險及銀行界，都需要提供一個數碼化的生態圈。



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