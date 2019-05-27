香港4月份出口貨值按年跌2.6%　連瀉六個月

政府統計處公布，2019年4月份商品整體出口貨值為3,215億元，按年跌2.6%，差過預期的升0.1%，連瀉6個月。同期商品進口貨值為3,566億元，按年下跌5.5%。2019年4月份錄得有形貿易逆差351億元，相等於商品進口貨值的9.8%。



2019年首4個月合計，出口貨值按年跌2.5%；進口貨值則跌3.7%。



4月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌2.3%，當中台灣跌24.4%、印度跌15.3%，輸往中國內地的整體出口貨值亦下跌1.3%。除亞洲外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國跌17%。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國跌32.5%、印度跌31.7%。

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