德國商業銀行：包商銀行被接管　反映中國政府大力整治

中國人民銀行及中國銀保監會上周五(5月24日)晚上公布，因嚴重信用風險而接管包商銀行一年。德國商業銀行新興市場高級經濟學家周浩表示，影子銀行體系一旦崩潰將造成系統性風險，反映中國政府大力整治銀行及金融業風險，尤其影子銀行，並藉此給予市場一個很大的警告。



他又指，中國政府在過去推行財政措施以刺激經濟，但日後將在經濟增長、去槓桿及房價泡沫等問題上作平衡，認為中國GDP介乎6%至6.5%是較中性看法，預料中國經濟將穩步放緩，維持中國GDP預測今年6.3%，明年6.0%。



至於人民幣方面，他表示，人民銀行較少主動管理人民幣匯率，但近日看到官員「出口術」，以穩定市場預期，料人民幣短期內不會跌穿7算，3個月內亦不會有大波動，維持今年底人民幣兌美元在6.9水平的預測。



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