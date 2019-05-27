【fb直播】港股二萬七關危危乎？　

嚟到「五窮月」最後一周，港股繼續尋底，27,000關仲頂唔頂得住？如果跌穿，下個支持位要睇到邊？



騰訊控股(00700)仲未跌夠，開市無耐一度跌穿320元關，連跌8日，到底300元短期內仲守唔守得住？



中芯國際(00981)計劃在紐交所退市，股價飆升近一成。公司解釋因為紐交所上市成本太高，與貿易戰及華為事件無關係，到底係真唔係？之後股價會點樣走？



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