星展：貿戰令中國GDP減少1%　港出口續受累

星展銀行(香港)今日(27日)公布第三季中國及香港經濟展望。該行相信中美貿易戰緊張局勢將會拖累兩地經濟前景，預計內地今年全年的GDP增長為6.2%，香港的全年GDP增長則為2.5%。



星展銀行高級經濟師周洪禮指，美國對進口中國貨品加徵關稅，將令內地今年的經濟增長減少1%，而且相信美國未來有機會再對中國餘下的所有貨品開徵25%關稅，屆時內地GDP的減幅將加至1.5%。



今年內地經濟具有下行壓力，周指，內地沿海省份經濟表現比較依賴出口，相信貿易戰的影響會較大。不過他預計，內地未來將會推出更多寬鬆措施支持經濟增長，料年內將定向降準兩次，每次降幅為50個百分點，令資金可以更準確地投入實體經濟，另外亦會增加基建投資等等。



自中美貿易戰升溫以來，人民幣近月已顯著轉弱。不過周預計，人民幣兌每美元未來將會於6.9水平徘徊，意味進一步貶值壓力較低。周指，人民幣七算為敏感水平，一旦跌穿將會削弱市場對人民幣的信心，認為人民銀行希望紓緩市場恐慌情緒，並有多種方法能夠穩定人民幣匯價，例如調節中間價、上調外匯風險準備金，及收緊離岸人民幣流動性等等。



香港經濟前景亦不明朗，星展銀行經濟師謝家曦指，香港股市表現轉差將造成負財富效應，不利本地消費，而人民幣匯價轉弱亦將抑壓內地旅客來港意欲。此外，中國及美國為香港最大的貿易夥伴，受累中美貿戰升級及環境經濟放緩，他展望未來數月，香港出口表現將會持續受打擊，直至貿戰降溫才有望刺激出口回暖。



今年香港樓市呈上行勢頭，星展銀行報告顯示，年初至今樓價升值9%。不過謝家曦認為，過去數月樓價回升，主要反映市場對中美局勢的樂觀預期，隨貿戰情況轉趨嚴峻，相信樓價於8月份將開始將逐漸出現下行壓力，預計至年底樓價將會下調5%。



至於港元匯價方面，隨着美國聯儲局轉鴿，他相信，港美息差將會自然地收窄，並維持於穩定水平，預期即使港元匯價再次觸發7.85弱方兌換保證，金管局入市規模亦不會太大。



他又指，香港銀行間的流動性仍然充足，雖然銀行體系結餘跌至約540億元，但相對2008年金融海嘯之前接近零的水平仍然高企。

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