華僑永亨：港出口續跌　惟GDP不用看得太淡

香港4月份出口貨值按年跌2.6%，明顯遜於市場預期的升0.1%。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，4月份不論歐洲、中國的多項經濟數據都有改善，人們憧憬外圍需求較之前有好轉，而令市場預測本地出口數字有大的落差。



香港出口數字已連跌6個月，李表示，5月份出口仍然看淡，收縮速度難以收窄，主要原因是去年同期的出口增長達15.9%，基數很高。但估計，本年5月不會出現如去年12月和今年2月有5至6%的負增長。



雖然出口連連下跌，但她認為，今年本地生產總值(GDP)不用看得太淡，因為估計往後幾個月，高基數效應會逐漸淡化，而相信中國政府亦會有刺激經濟措施推出。另外，下月亦有20國集團(G20)會議，屆時中美或會再聚首商談貿易問題，對改善目前情況有幫助。

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