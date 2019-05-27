【深度解構】包商銀行面對甚麼危機？內銀臨骨牌效應？

中國人民銀行(即中國央行)和銀保監會在上周五(5月24日)晚上突然公布，自當天起，因嚴重信用風險接管包商銀行一年，為近20年以來首次接管一家商業銀行，惹起國內外媒體廣泛關注，擔心內地中小型銀行的資金及流動性出現問題。究竟包商銀行面對甚麼危機？內銀會有骨牌效應嗎？



【包商銀行發生甚麼事？】

內地上周五宣布，由人民銀行、銀保監會會同有關方面組建接管組，對包商銀行實施接管。自接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行的經營管理權，並委託中國建設銀行(00939)託管包商銀行業務。建設銀行組建託管工作組，在接管組指導下，按照託管協議開展工作；建行亦公布，該行日常經營不會受託管包商銀行影響。



人民銀行和銀保監會擁有多種政策工具和手段，處置金融風險，如人民銀行可以通過常備借貸便利、再貸款再貼現等手段，對商業銀行給予以流動性支持。實施接管顯然是一種更為嚴厲的手段，顯示金融機構可能存在嚴重違法違規或資不抵債的情況，令監管機構認為有必要取代金融機構原有的股東和管理層，行使經營管理權。人民銀行在通告中，並未提供包商銀行出現「嚴重信用風險」的進一步細節。



華泰證券駐香港首席金融分析師陳姝瑾表示，這是罕見動作，由於缺乏細節，很難說包商銀行到底出現了甚麼問題，但傾向認為這是一個個案，其他銀行目前可能不需要太擔心。她補充，包商銀行的財務狀況似乎沒有大的問題，意味問題可能來自股東方面。



【包商銀行帳目如何？】

根據包商銀行2017年第3季報告，截至2017年9月底，該行資產總數為5,762億元人民幣(下同)，負債總額5,437億元，第3季淨利潤約32億元，直至當年9月底資本充足率9.52% ，核心一級資本充足率7.38%。此前公司稱，擬引進戰略投資者，主要股東股權可能發生變動，故暫不披露2017年度報告，2018年年報亦暫未見披露。



【包商銀行現狀如何？】

市場消息綜合顯示，包商銀行各式票據欠款共計高達693億元，其中一批50億元專項債將於6月到期。



根據中國債券信息網的統計，包商銀行發行且仍未到期的債券為115億元，包括65億元的二級資本債及50億元的小微企業貸款專項債，其中後者將於6月20日到期；而據招商證券固收團隊最新報告，截至目前，包商銀行存量債務中，包括約578億元的同業存單。



目前中國央行要求5,000萬元以上的對公存款和同業負債，由接管組和債權人平等協商，依法保障。對公存款和同業負債的優先次序均在二級資本債之前，若此類債權人也面臨「協商」命運，作為較後獲償的二級資本債，恐怕將面臨現實的損失風險。



正如上述所說，目前包商銀行存續的二級資本工具餘額65億元，隨着「嚴重信用風險」暴露，很可能成為中國二級資本債減值的第一案。



評級機構標準普爾指出，與超過5,000萬元的對公存款和同業負債相比，很難想像包商銀行次級資本工具的投資者會得到更有利的待遇，這決取於監管機構。



【市場擔心甚麼？內銀面臨骨牌效應？】

美國著名財經媒體彭博綜合數據顯示，作為銀行業重要的資本補充工具和應對風險的安全墊，境內銀行發行的二級資本工具餘額已高達2.19萬億元。這就是市場憂慮的「減值風險」，尤其中小型銀行。



評級機構標準普爾周一(27日)發表報告指出，在包商銀行的案例中，可能凸顯二級資本工具被要求吸收損失的風險。該行遭接管也是對二級資本工具在監管機構接管的情景下，如何運作的一個重要考驗。



據了解，二級資本債清償順序低於銀行存款和一般債權人，與商業銀行發行的次級債、混合資本債一樣，具有補充銀行資本、緩衝信用風險的作用。



當監管部門認定二級資本債的發行人將無法生存時，發行人有權在毋須獲得債券持有人同意的情況下，對債券本金進行減值，尚未支付的利息也不再支付，本金減值後，債券即被永久註銷。雖然二級資本債券含有減值條款，但目前為止尚未有被觸發的先例，市場上二級資本債估值較一般金融債券的溢價也相對有限。



【包商銀行簡介】

包商銀行網站顯示，該行成立於1998年12月，是內蒙古自治區最早成立的股份制商業銀行，前身為包頭市商業銀行。在內蒙古自治區內的包頭、赤峰等地和自治區外的寧波、深圳等地設立了18家分行、291個營業網點，員工8,000多人；此外，該行設立了包銀消費金融公司，設立了小企業金融服務中心，並有北京昌平、天津津南、吉林九台等29家村鎮銀行；機構遍布全國16個省、市、自治區。



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