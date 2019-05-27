滙豐私銀：美國明年料兩度減息　恒指年底見31000點

滙豐私人銀行發表今年下半年投資展望，指環球央行政策逐步轉向寬鬆，加上中國推出刺激經濟措施，於消費需求穩定增長和科技創新帶動下，可望進一步延長環球經濟周期，下半年風險資產仍具上升空間。



滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師範卓雲認為，美國聯儲局的加息周期已經結束，預計美國將於明年9月及12月兩度減息。環球利率料會持續低企，促使追求收益的投資者聚焦高收益的資產類別，例如高息股及亞洲高收益債券，目前採取溫和偏好風險的投資策略仍然恰當。



中美貿易局勢不明朗下，範卓雲預計，內地今年將有很大機會加推財稅刺激措施及寬鬆貨幣政策，以扶持民營企業及刺激內需增長。該行展望，今年中國及美國經濟可望分別增長6.6%及2.4%。至於香港今年經濟增長則會放緩至2.7%，明年再進一步回軟至2.5%。



由於中美貿易糾紛懸而未決，該行相信短期內人民幣匯價會維持偏軟，第二季及第三季人民幣兌每美元將於6.95水平徘徊。不過，若未來貿易緊張局勢有所緩和，人民幣可望於年底反彈至6.75。



另方面，該行預期，恒生指數及國企指數於今年底分別收報31,000點及12,500點；滬深300指數則收報4,500點。上述預測，較恒指周一(27日)收市價27,288點，有約13.6%潛在升幅；國指則有約20%潛在升幅。

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