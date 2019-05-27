【北水追蹤】工行建行續受捧　沽萬洲融創

港股周一(27日)表現反覆，恒指收報27,288點，全日跌65點。港股通連續11個交易日錄得淨流入，滬深兩市港股通全日成交額約74.7億元，佔主板成交約10%，合計淨流入約14.4億元。



工商銀行(01398)及建設銀行(00939)繼續獲北水掃貨，其港股通分別錄得約3.4億元及2.3億元淨流入。騰訊控股(00700)股價繼續尋底，惟北水依然愈跌愈買，其港股通錄得淨流入約1.7億元。



5G概念股亦獲北水青睞，中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)之港股通分別錄得淨流入逾1億元及6,748萬元。另外，中芯國際(00981)亦錄得淨流入約6,272萬元。



與此同時，萬洲國際(00288)及融創中國(01918)繼續捱沽，其港股通分別錄得淨流出約9,659萬元及9,239萬元。

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