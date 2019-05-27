貿戰升級：隨時演變糧食戰！美粟米種植率新低

外國傳媒報道，不單止貿易戰影響心情，連天氣也開始令美國農民產出率下降，隨時演變為糧食戰。



據美國農業部發布的《農作物進展報告》顯示，上周美國粟米種植率僅49%，低於5年平均值80%水平，更創下歷史同期最低紀錄。



據悉，天氣成為美國粟米種植數量變得反常的主要因素。自4月初以來，大規模降雨導致田地洪水成災，延遲了粟米種植時間。



此外，鑑於貿易戰升級，使美國農民種植大豆的吸引力不再如以往，農產品價格受壓。



值得留意的是，美國天氣預報顯示，未來15天中西部將迎來「超大降雨」。有分析指出，投資者擔憂耽誤了粟米及大豆種植，且影響小麥品質，因此，美國粟米、大豆、小麥價格上揚的同時，也引發歐洲相關農產品價格上升。

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