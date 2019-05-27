貿戰升級：瑞銀認為中美經濟未夠痛　短期難講和

外國傳媒報道，全球大型投資銀行之一瑞銀認為，雖然中美貿易戰升級，但兩國仍未發生嚴重經濟衰退，在痛苦程度未夠下，短期內達成貿易協議的誘因較弱。



的確，美國總統特朗普周一(27日)表示，中國希望能和美國達成協議，但雙方還未準備好。不過，在未來某個時點，兩國絕對可以談成很棒的貿易協議，這亦是美方所期待的。



就此，瑞銀表示，鑑於目前兩國所承受的痛苦未夠，不足以迫使他們達成協議。目前美國經濟表現極為強勁；中國則至少能維持經濟穩定。



不過，痛苦程度未夠不代表中美不能達成協議，因特朗普打算在2020年爭取連任，中方亦希望消除經濟不確定因素。因此，該行認為，雙方仍有可能在2020年前達成協議。

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