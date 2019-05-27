聯交所股權變動資料顯示，中國宏泰發展(06166)於5月23日獲Profit East Ltd增31萬股，最新持股數目約11.97億股。



北京首都機場(00694)於5月23日獲Hermes Investment Management Ltd增持127萬股，最新持股數目約1.12億股。



太平洋網絡(00543)於5月22日獲馬木蘭增持6萬股，最新持股數目約3.14億股。



康哲藥業(00867)於5月27日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.99億股。



融信中國(03301)於5月23日獲Dingxin Company Ltd增持55萬股，最新持股數目約11.09億股。



遠大中國(02789)於5月24日獲Neo Pioneer Ltd增持19萬股，最新持股數目約7.9億股。



中油燃氣(00603)於5月24日獲許鉄良增持88萬股，最新持股數目約14.44億股。



信利國際(00732)於5月24日獲宋貝貝增持3萬股，最新持股數目72萬股。



卓悅控股(00653)於5月24日獲葉俊亨增持76萬股，最新持股數目約15.55億股。



中生聯合(03332)於5月23日獲桂平湖增持300萬股，最新持股數目645萬股。



國際家居零售(01373)於5月24日獲魏麗霞增持200萬股，最新持股數目約3.57億股。



愛德新能源(02623)於5月24日獲李運德增持100萬股，最新持股數目約21.7億股。



開元產業信託(01275)於5月24日獲New Century Asset Management Ltd增持447萬股，最新持股數目3,299萬股。



陽光油砂(02012)於5月24日獲孫國平增持100萬股，最新持股數目約20.35億股。



－－－



城建設計(01599)於5月23日被Amundi Asset Management減持14萬股，最新持股數目6,203萬股。



瑞聲科技(02018)於5月22日被摩根大通減持159萬股，最新持股數目約1.56億股。



鞍鋼股份(00347)於5月22日被摩根大通減持184萬股，最新持股數目6,378萬股。



遠東宏信(03360)於5月21日被瑞銀集團減持7萬股，最新持股數目約2.76億股。



川河集團(00281)於5月22日被徐楓減持403萬股，最新持股數目約10.95億股。



泓富產業信託(00808)於5月23日及24日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd合共減持12萬股，最新持股數目183萬股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

