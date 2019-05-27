新股專輯：中國船舶租賃指80%航線不在「貿戰區」

中船集團旗下的中國船舶(香港)航運租賃(03877)周二(28日)起招股，並引入4名基礎投資者，合共認購約12.54億港元等值股份，相當於最多集資21.78億元的57.3%，自上市日起設6個月禁售期。該公司執行董事兼董事長楊力表示，引入的基礎投資者已考慮公司本身價值，認為對公司日後發展有幫助，強調有關基投的認購佔比符合聯交所規定。



對於公司2017年及2018年均錄得匯兌虧損，總會計師兼信貸及結構性金融部總經理李峻解釋，由於公司在2015年發行5億歐元債券，而歐元在過去大幅波動，故在過去兩年產生匯兌虧損。鑑於有關歐元債已還清，認為日後不會有太大的匯損虧損，公司會密切留意相關風險。



至於中美貿易摩擦影響貨品進出口，楊力坦言，全球八成貿易透過海上運輸，對部分區域有一定影響，但公司80%的航線不在中美貿易戰的區域內，目前影響不大。

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