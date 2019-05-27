貿戰升級：內地仍口硬　揚言美可以「晒冷」徵關稅

美國著名財經媒體彭博綜合了近期中國官員的發言，似乎更有自信，或許預示着中美短期內仍難以達成協議。



其中，工信部副部長王志軍日前稱，美國對2,000億美元中國進口商品加徵關稅，就2018年中國對美出口額來看，佔比達41.8%，但在中國總出口額當中只佔8%。加徵關稅將導致企業成本增加、訂單減少，競爭力下滑，惟就目前情勢來看，影響是可控的。



銀保監會主席郭樹清亦指出，美國可以「晒冷」對中國貨品加徵關稅，但這對中國經濟的影響「非常有限」；美國對中國的出口也會萎縮，導致經濟受到同等力度打擊。



商務部前副部長、現任中國貿促會會長高燕稱，沿海省份的出口導向企業仍冷靜面對，並轉而向美國以外的市場出售商品。



商務部發言人高峰上周呼籲，若美國想重啟貿易談判，就應拿出誠意，糾正錯誤做法，中方在重大、原則性問題上決不讓步。

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