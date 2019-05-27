貿戰升級：吉汽指賣車難度前所未有　上半年不抱期望

中國汽車銷情持續疲弱，吉利汽車(00175)行政總裁桂生悅稱，受中美貿易戰影響消費情緒、汽車國六排放標準將於今年7月起實施，以及行業刺激政策尚未推出，均令消費者押後購車計劃。他認為，目前內地汽車市場正面臨前所未有的艱難，直指對上半年汽車銷量不抱期望，惟目前未有計劃調整全年銷售目標。



他指，內地政府上星期落實汽車購置稅政策並非針對刺激汽車消費，只屬國家稅改措施的一部分。他估計，內地或需等待中美談判有階段性結果後，才會推出汽車刺激措施，相信下半年銷量或較上半年好，故目前談論會否調整全年銷售目標仍言之尚早。



他續指，公司會繼續推行戰略方針，在技術上及市佔率均有信心跑贏同業。首季吉汽在內地乘用車市場佔有率已接近7%，去年為6.7%，長遠目標達15%。



他又說，隨着消費者對汽車質量要求愈高，未來兩年行業料會出現「大洗牌」，不排除部分落後車企將加大促銷來催谷銷量，短期內料引發行業減戰價。他強調，公司無意參與市場減價戰，惟今年以來公司積極推出新車款，部分舊車型或會因而進行促銷。



海外銷售方面，桂氏稱，暫無意進軍北美市場，領克品牌明年進軍西歐市場的計劃亦未有改變。東南亞市場則會藉由寶騰汽車來增加銷售。



對於母公司吉利控股在3月與德國戴姆勒(Daimler)成立合資公司。他指，雙方合作不但圍繞戴姆勒旗下小型車品牌Smart，亦會發展一系列純電動車項目，長遠而言有利吉汽的技術發展，又指吉汽或會在合適時間選擇參與。

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