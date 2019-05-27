上商林俊泓：內地稅改影響香港4月出口

香港4月份出口貨值按年跌2.6%，上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，4月中國出口數字亦令人失望，香港同期出口亦受到影響。他指出，4月內地下調增值稅，企業為享受稅項優惠而提前在3月備貨及加快生產，令進出口訂單在時間上向前轉移。



至於5月的表現，他認為，中美貿易戰影響了5月中下旬，其中香港較多的電子產品貿易，在貿易戰之中敏感度較高，受影響的程度較大。該銀行估計，貿易戰要到今年第4季才會有和談的機會，故全年本地對外貿易暫時難以樂觀。



該銀行目前維持全年香港GDP(本地生產總值)按年增長2.2%至2.3%的預測，但就認為出口如惡化，對GDP增長肯定有影響，惟目前仍需要觀察多一段時間，才能決定是否需要下調GDP預測。

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