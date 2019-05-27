【地產專題】租樓都唔易！屯門屋苑半年飆3成

中美貿易戰陰霾未散，部分觀望後市的置業人士難免想暫時「轉買為租」，但租金隨樓價反彈顯著，連出名平租的屯門樓，亦愈來愈租貴難頂。《東網》追查該區10個提供平價租盤的物業最新入場叫價變化，部分已較近年半年低位，漲逾三成，返回去年高峰價。



屯門一向是租平樓的熱門地，去年底樓市調整，加上有新盤入伙搶租客，一度令該區租金從高位插水，連環跌穿一萬元關口。不過，近月市況回勇，綜合地產代理的數據，該10個指標物業中，有6個物業的租金叫價已重上「五位數」。



事實上，該批屋苑的最平租盤價，有八成已較近半年的低位，回升一成或以上。當中以屯門碼頭區的居屋悅湖山莊租金反彈幅度最大。祥益黃慶德指出，項目入門單位在去年底淡市時，月租曾低見8,300元，呎租跌穿20元，但目前同類放盤入場叫租已收復失地，回到去年中高位，最平1.1萬元，較低位回升約33%。



而坐落於屯門市中心的屯門時代廣場，升勢同樣凌厲。該行林偉光表示，今年1月該屋苑曾有一房單位劈至每月8,000元租出，以實用面積272方呎計，實用呎租失守30元，惟現時同類入門盤最平租金叫價達1.05萬元，較最低位增加2,500元，睇齊去年7月時高位叫價。至於毗鄰的屯門市廣場，今年1月最低位租金9,500元，利嘉閣李振宇稱，目前入場盤叫租漲至1.15萬元，實用呎租逾30元。



此外，鄰近西鐵兆康站的叠茵庭，去年底曾跌穿一萬元關口，但祥益古文彬透露，目前最平租盤價漲至每月1.2萬元，近半年低位反彈近24%，實用呎租約32元，「拍得住」屯門市中心指標屋苑。



區內另一細價租樓熱點「置樂三寶」，近半年來，以利寶大廈的租金波幅最大，今年1月曾有實用面積258方呎的低層戶，以每月6,800元租出，低市價15%。區內代理指出，相比現時入場租金叫價8,000元，遲租4個月，就要多付17.6%。至於同樣入場價的麗寶大廈，1月低位時租金曾見7,800元。



近半年，屯門入伙新盤租金波動同樣明顯。當中，去年底收樓的珀御，淡市下曾有月租不足1萬元，實用呎租失守30元個案。李振宇稱，現時最平租盤叫租1.15萬元，較低位高出逾兩成，而分租一個面積90餘方呎的房間，月租都要7,800元，呎租逾80元。至於年初入伙的豐連，2月曾連環失守9,000元，當中實用面積253方呎開放式單位，月租僅8,500元，而現時入場價已回升至9,500元，較低位漲約12%。



●區內萬元租盤勁縮四成

樓價反彈帶動租金向上，平價租盤開始逐步減少。據祥益地產數據，屯門區月租一萬元或以下的租盤，現時只剩76個，較去年12月市況調整時多達134個，大幅減少逾四成；較去年7月旺市時，全區僅餘50個同類租盤略多。



該行指，目前區內入門租盤除了「置樂三寶」外，還可放眼公屋山景邨，一個實用面積277方呎的單位，叫租8,000元。至於居屋入場盤首推兆禧苑，實用面積363方呎，最平放租價8,800元，實用呎租逾24元。



事實上，去年中樓市氣氛暢旺，加上受惠港珠澳大橋效應，屯門住宅租金備受帶動而水漲船高。



當中，去年入伙的屯門隻隻寓，初期租金「食正」升浪，一個特色連平台戶，開放式間隔，實用面積253方呎，去年7月以每月1.15萬元獲承租，呎租達45.5元創當時項目新高。



至於同區入伙新盤THE PARKVILLE低層特色戶，去年10月以每月1.2萬元租出，呎租約47.1元，呎租再創區內新指標。區內公屋良景邨良偉樓高層開放式單位，實用面積153方呎，2018年7月每月租金6,800元，實用呎租44.4元，貴絕當時屯門區公屋，呎租比太古城還要貴。



●搵平盤宜放眼供應多地區

買樓好還是租樓好？向來是不少無殼一族的難題，尤其中美貿易戰升級，為香港樓市增添不明朗因素，到底如何抉擇？



泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，若可以找到平價租盤，不妨「租住樓先」，同時等待入市置業時機。一旦樓市再次調整，有心水筍盤出現，就可把握良機入市，即使要蝕幾個月租金，亦除笨有精，屬目前較具防守性的入市策略。



他舉例，部分新盤供應多的地區如將軍澳、啟德發展區及白石角，租盤競爭頗大，部分業主為求盡快租出單位，往往有價講，尤其是放眼首次出租的單位，對想平價租樓的人士來說最着數。



張氏認為，雖然樓價持續上升，但觀乎近期成交量及睇樓量開始下跌，可見中美貿易戰升溫下，市場觀望氣氛愈來愈濃厚。他相信香港樓市難免受影響，年內仍有機會調整，故打算置業的人士毋須過於心急趕入市。

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