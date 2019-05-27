【深度解構】華為遭封殺　三星成最大贏家？

華為事件持續發酵，繼多家美國企業宣布停止向其供貨後，華為亦面臨失去Andriod系統支援；遭SD記憶卡標準協會The SD Association及無線網絡認證組織Wi-Fi Alliance除名的危機。外界普遍預期，華為的海外智能手機業務將遭受打擊。分析亦指出，三星(Samsung)或趁機搶佔華為的海外市場份額，今年其智慧手機業務利潤將提高1.4萬億韓圜(約93億港元)。



市場研究公司IDC的數據顯示，三星於2018年智能手機出貨量2.92億部，按年下跌8%；而華為的出貨量則增長超過三成，達到2.06億部。這反映出作為智能手機出貨量「一哥」的三星，正被華為快速追趕。然而，自美國宣布對華為實施貿易禁令後，多家美企及機構先後與其割席，勢拖累華為手機業務的擴張。儘管其後封殺令獲延遲90日實施，該公司的處境依舊嚴峻。



●搶華為市佔 出貨量料增2500萬部

外界最為關注的是，華為手機或將失去Android系統支援，及不能使用部分應用程式。評級機構惠譽亦發表報告稱，失去Android支援或損害華為在海外市場的手機銷售，從而使三星趁機搶去市場佔有率。韓國有進投資證券亦預測，華為今年手機出貨量將按年減少約5,000萬部，而三星將會搶走其中的一半，填補其市場缺口。



●贏得摺屏手機市場

較早前，華為及三星相繼發布了各自旗下的首款摺疊屏手機－－華為的Mate X及三星的Galaxy Fold。值得注意的是，Galaxy Fold在測試期間屢被指品質出現問題，據報該機亦因此要延期發售，故原先有不少分析員均看好華為的Mate X能勝過Galaxy Fold。



惟由於封殺事件，華為Mate X的銷售表現已變成未知之數。外國科技媒體人Natt Garun表示，倘華為Mate X不能支援某些Android系統程式、錯過專門為摺屏手機而製的Android Q系統，則很難說服消費者付2,600美元(約2萬港元)的價格去購買。



另外有分析認為，如果三星能在不久的將來正式推出Galaxy Fold，就有機會在相當長的時間內主宰新興的摺屏手機市場。



●半導體業務恐受累

雖然三星或能夠在智能手機市場得利，但分析亦預期，該公司的半導體業務將受到損失，原因是該公司是華為的半導體記憶體及OLED屏幕供應商。



倘華為手機銷售減少，三星的半導體銷量亦會隨之下跌。據專家的推算，三星半導體業務經營利潤今年會因華為事件而減少6,000億韓圜。至於OLED屏幕方面，則由於供貨量不高，故影響甚微。



計及智能手機業務的得益及半導體業務的損失，分析預計今年三星將因華為事件而提升約8,000億韓圜(約53億港元)營業利潤。



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