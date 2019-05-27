理財Campus：輪證長揸都會贏　係乜玩法？

講求速戰速決的輪證，也可長揸數月博翻倍？有縱橫股壇30年的金融人長持恒指認沽證看淡大市，亦有基金經理持有今年底到期的騰訊控股(00700)認購證博股王一飛沖天。若散戶要作類似部署，又有甚麼技巧？



●投資原因？運用槓桿 模仿持正股

對於反其道以窩輪作較長線部署，瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權提醒，大家先要了解清楚投資目的是甚麼。



若是誤判市況，原意短炒卻被迫長揸。他的建議是一見反彈就盡快沽出，因窩輪愈臨近到期，每日時間值損耗愈來愈大，反敗為勝機率低，寧願沽出認輸再戰，勝過死不認輸長揸，最終很大機會輸更多。



而若原意是想長揸窩輪圖厚利，他認為原因可以有兩個。一是透過窩輪的槓桿以較少資金持有等同正股的倉位，騰出餘下資金做其他投資。二是由於本金不多，只買正股「冇肉食」，轉買一些年期較長、槓桿較低的窩輪，模仿持有正股。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，若投資者對正股有強烈的上升看法，可以直接買正股，甚至用孖展，但這樣會套牢較多現金。惟大部分投資者對後市未有很大的確定性，用窩輪部署是想應對一些不確定性因素，情況就如買保險，想保障一段時間內面對的潛在風險。



因此，一隻股價波動較大的股份，而業務上仍有市場未發掘出來的潛在新增長點，適合用較長期窩輪作部署，因大家不知道業務亮點何時會在價格上反映，而透過窩輪作預先部署的同時，也可保留其他資本作靈活調配。



另一個情況則是，現時中美貿易戰不知還會持續多久，也可考慮長揸看淡的認沽證，以保障局勢升溫而令資產急跌的風險。



●點樣揀貨？選貼價減時間值損耗

若投資者要長揸窩輪，宜揀價內或貼價的條款，減低每日時間值損耗對輪價的影響。翁世權以小米集團(01810)一隻牛證、一隻超過20%價外的認購證，以及一隻約5%價內的認購證作為比較(見附表)。



投資者買入上述輪證的份額是按各自對沖值和換股比率計算，務求做到所賺金額相似於持有正股。



假設小米股價上升5%，投資正股和這些輪證單日賺約5,000至5,200元。而當持貨30日而其他因素維持不變，牛熊證因不涉及時間值損耗可維持一樣賺幅，價內證所賺金額減至2,189元，價外證更只餘下1,263元，反映每日時間值損耗對價外證影響較大。



因此，他建議投資者若想以窩輪作較長期的部署，宜揀價內或貼價條款，並善用發行商網站上的計數機，預計相關資產變幅可抵銷時間值損耗的幅度。



●睇實專家？散戶欠技巧忌亂照跟

散戶跟隨大師級長揸窩輪會否增添勝算？翁世權提醒，一般散戶投資者與專業投資者不論在資金實力、金融知識水平等皆大不同，後者懂得揀適合長揸的窩輪，而當市況發展不如預期，亦會懂得救倉，其技巧不是一般散戶可輕易模仿。



他認為，一般散戶最多持有窩輪兩個月已要檢視去留，一般而言不建議持有多於兩個月，因就港股而言，兩個月的波幅普遍已令窩輪變得深入價外或價內，至於專業投資者，因他們識計數，會有其看法，就不作評論。



他續指，現時市場超過一年期的窩輪數量相對少，要找到行使價適合的就更少，除非是一些較熱門的股份如騰訊控股，發行商會推出大量條款不同的產品，以符合不同投資者的需求。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/