【一文睇晒】四叔逾80年奮鬥史　6歲開始做生意...

恒基地產(00012)主席李兆基正式落實在周二(5月28日)卸任，據其個人網頁資料，他出生於1928年，為廣東順德人。由於在家中排行第四，故有「四叔」稱號。



他從6歲開始，就被父親李介甫安排到家裏的舖頭學習做生意。12歲時已掌握了看金、化金、熔金的核心技術及知識，成為「天寶榮金舖」的頭櫃。在中日戰爭期間，父親因長駐廣州灣生意，於是將順德的「天寶榮金舖」和「永生銀號」都交予當時只有15歲的李兆基掌管。於1948年，已經做了4年掌櫃，能獨當一面，便帶着1,000元隻身去到香港，最終發展出大型的商業王國。



他於1948年隻身來到香港發展，1958年與郭得勝、馮景禧，以及另外5名股東合資組成「永業企業公司」。至1963年，與郭得勝、馮景禧3人創立「新鴻基企業有限公司」，「新鴻基」的「基」字，正就是代表李兆基本人，為李氏後來的地產王國打下基礎。



至1973年，他自立門戶成立恒基兆業，自1976年起擔任恒地主席兼總經理，於1981年在香港上市，之後亦持有恒基發展(00097)、中華煤氣(00003)、港華燃氣(01083)、香港小輪(00050)，以及美麗華酒店(00071)權益。



李兆基自1983年起出任中華煤氣主席，由當年30萬用戶，發展至約187萬家庭及商戶，近年亦積極拓展內地市場。



隨着不斷發展，他在1996年於美國《福布斯》財經雜誌「世界富豪排名榜」排名第4位，躍居亞洲首富。2008年獲上海復旦大學、北京清華大學，以及北京大學頒授名譽校董、名譽博士及戰略發展顧問等，成為全球首位同時獲該3間國際知名學府頒授榮銜的人。2007年獲香港政府頒授「大紫荊勳章」。



他是大慈善家，曾說：「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善；以每人資助1萬元計，每年有10萬人受惠。」



【成功金句】

「四叔」已91歲，人生閱歷豐富，他的成功之道強調要做到6字真言：「止、定、靜、安、慮、得。」



對於時下年輕人，就勉勵必須做到4點：「刻苦耐勞，勤奮勉力」、「經濟未定，不宜早婚」、「要有第一桶金，以錢賺錢」、「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。



【幾時想退？】

他於2012年時曾透露自己可能3至5年後退休，他以打麻雀作比喻，希望自己在退休前可以「食埋鋪尾胡先」，但對於自己日後資產的具體分配情況，李兆基當時則說仍言之尚早，未來將會彈性調整。



2015年6月李兆基退任恒基發展主席，並由李家誠接任恒發主席兼總經理，外界將之理解為恒基系「世代交棒」的開端。惟李兆基仍強調，「為完成未了心願，未來3、5、7年仍會親自打理恒基地產」，他當時亦承認「自己年事已高，做嘢能力都係少咗」。



李兆基透露，在家族內分工，香港業務主要由李家誠負責，內地業務則由李家傑處理，又說「兩個仔表現都係100分...盤生意日後由佢哋接手，日後不排除可以賺多啲、派多啲息」。2017年6月李兆基一改多年慣例，未有在恒地股東周年大會後與傳媒會面，儘管李家誠當時指出「爸爸只係覺得今日唔係咁多特別嘢同大家講」，惟此舉仍被解讀為與李兆基減少參與恒基日常業務有關。



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