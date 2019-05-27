郭樹清：金融市場已不再盲目恐慌

內地傳媒報道，銀保監會主席郭樹清再度表示，人民幣匯率短期波動是正常，長期來看，經濟基本面決定了人民幣不可能持續貶值，投機沽空人民幣必然遭受巨大損失。中國仍是世界經濟增長的最大引擎，具備良好的市場空間和增長潛力。



他強調，目前中國經濟基本面總體向好，為金融市場穩定提供了最重要的支撐。更重要的是，中國宏觀槓桿率保持穩定，影子銀行等高風險因素正在得到化解。中美經貿摩擦發生一年多以來，中國金融市場雖然一度出現波動，但目前市場心態恢復穩定，不再盲目恐慌。



他又稱，今年比較突出的重點就是加快發展直接融資、資本市場，使資本市場有更強的融資能力，支持國民經濟發展。



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