新盤UPDATES︰澐灃7800萬沽　眀徳山雙破頂

近日市況波動，不過新盤市場的豪宅承接力持續，除了有洋房以天價成交外，亦有特色戶以雙破頂沽出。



●Mount Nicholson洋房9.16億沽

超級豪宅再錄承接。由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第1期，剛落實售出15號洋房，售價為9.16億元，呎價105,603元。



●眀徳山頂層連天台戶售3700萬 呎價逾4萬雙破頂

新鴻基地產(00016)旗下西營盤眀徳山，以招標形式售出32樓C頂層連天台單位，實用面積887方呎，天台面積287方呎，成交金額3,700萬元，呎價41,714元，兩價同創項目新高。該盤所有標準分層單位已售出，現僅餘下兩個頂層單位可供發售。



●澐灃7,800萬沽複式大宅

新界區特色戶承接力不俗。永泰地產(00369)位於沙田九肚澐灃，售出第二座5及6樓B天際海景複式大宅，實用面積2,172方呎，為四房雙套間隔，附設409方呎平台及791方呎天台，成交價7,800萬元，呎價35,912元。該盤本月累售5伙大宅及洋房，套現逾2.97億元，總套現金額逾21億元。集團會因應市場需求，積極考慮加推應市。



●賢文禮士分層戶逾3700萬沽

據一手銷售資訊資料，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士售出第五座7樓E室，實用面積1,459方呎，成交價逾3,732.63萬元，實用呎價25,584元。



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