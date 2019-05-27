貿戰升級︰特朗普推巨額補貼　仍難救大豆農民

外媒報道，基金公司Atlantic Trust前分析師、獨立分析員Chuck Jones表示，特朗普推動的補貼或不足以彌補大豆農民的損失，原因是大豆價格持續大跌。



他引援美國農業部的估計，每蒲式耳的大豆平均價格從2017年的9.33美元，下降到去年的8.6美元。值得注意的是，在中美互徵關稅前，即去年初時，大豆價格是達到每蒲式耳10.5美元。



隨着關稅持續，他認為，今年美國大豆價格將繼續下跌，農民遭受到的損失更大。他指出，大豆農民的收入亦會受關稅以外的其他因素影響，包括大雨和洪水，使他們無法及時種植，可能會提升大豆價格，但損害總收入。另外，非洲豬瘟導致大量豬隻死亡，牠們是大豆主要消耗者，在需求減少下，亦會損害大豆價格。然而，最大的影響似乎是來自中國的需求急劇減少。



Jones認為，雖然特朗普通過160億美元農民救濟方案，但仍可能無法彌補關稅造成的所有損失。更重要的是，長遠而言，這對解決大豆價格偏軟沒有任何幫助。



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