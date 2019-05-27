貿戰升級：大行齊唱美國明年減息

中美貿易衝突愈演愈烈震散中港股市，滙豐私人銀行預期，未來環球央行政策將轉趨寬鬆，美國更可能在明年展開減息周期，中國亦會推出刺激措施穩定經濟，今年下半年風險資產有上升空間。



滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲表示，美國去年推出的減稅措施效果已逐漸轉弱，美國明年經濟增長將會放緩，預期聯儲局明年9月及12月分別減息一次。



另外，該行表示，未來6個月將會增持環球股票，當中偏好美國及亞洲(日本除外)的股票，而亞洲股票中，對中國及新加坡股票會維持溫和偏高的配置比重。該行亦預計至今年底，恒指可望回升至31,000點，而滬深300指數則會漲至4,500點。



除滙豐外，外資大行摩根士丹利(大摩)預期美國會減息。大摩的報告指如果中美貿易緊張局勢拖下去，加上美國若決定對所有剩餘3,000億美元中國貨加徵關稅，全球經濟增速將因而有機會減慢100點子，美國聯儲局亦有機會被逼減息。



大摩首席美國政策策略師Michael Zezas表示，現行關稅措施若維持3至4個月，中國和美國的經濟增速料分別降低20點子和30點子，意味只是「勉強避過衰退」。



緊張局勢若升級，該行預期不久便會侵蝕經濟，波及市場，風險資產和美國國債孳息率料將會向下。



該行重申，市場若重現類似2018年4季的經濟疲軟，將推動雙方合作。摩根士丹利曾在2018年預期，「中美雙方衝突會繼續升級，直至市場及經濟明顯地走向疲軟，會推動雙方重新走到一起」。



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