全球零食市場有幾大？人均每月花幾多？

外國傳媒引述花旗發表統計報告指，去年全球零食銷售額高達6,050億美元(約4.7萬億港元)。其中，發達地區普通消費者每年花費在零食的金額約328美元(約2,558港元)，即每月約213港元。相比之下，新興市場普通消費者每年僅花約38美元(約296港元)，即每月約25港元。



報告以美國為例，自1970年代末期以來，美國每天平均消費的零食數量增1倍以上，並由1970年代後期，約40%美國成年人幾乎不吃零食，到現在95%美國成年人每天最少吃一些零食。



在最喜愛的零食中，最受歡迎的是朱古力，全球銷售額約1,100億美元，市佔率達18%。之後是鹹味小食，約830億美元，市佔率14%。雪糕排名第3，全球銷售額約770億美元，市佔率13%。至於第4位是甜餅乾，全球銷售額約730億美元，市佔率12%；第5位是糖果，全球銷售額約630億美元，市佔率10%。換言之，上述5大零食約佔全球零食銷售額67%。



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