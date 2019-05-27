散戶又瘋狂！比特幣撲9千美元　揸0.1個戶口創新高

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)升勢持續，周一(27日)曾逼近9,000美元關口，日內最高見8,944美元，創逾一年以來新高，亦由去年底低位累飆近兩倍。值得留意的是，比特幣飆升而已散戶全面進場，市場上持有0.1個比特幣的戶口數目增至新高水平，令市場擔心醞釀第二輪泡沫。有「央行之母」稱號的國際清算銀行(BIS)警告，若想將比特幣取代法定貨幣必定失敗。



比特幣周一多次上試9,000美元關口，據CryptoCompare數據，截至晚上9時半，報8,800美元，按日升幅仍逾10%，總市值更突破1,560億美元。



外電報道指，隨着近期比特幣價格「報復式反彈」，已令不少「大淡友」損手，涉及金額高達1.31億美元。有分析更指，今次升值潮再次吸引散戶重投虛擬貨幣市場，由於購買一個完整的比特幣門檻較高，令市面上持0.1個比特幣的戶口數目增至270萬個，創有紀錄以來新高。



事實上，比特幣於2017年底時價值曾逼近2萬美元，惟泡沫爆破後一直未難扭轉跌勢，最殘跌至約3,200美元水平，直至今年初起開始回升，儘管現時再升上近9,000美元，從高位計算仍累挫五成半，令市場擔憂第二輪泡沫隨時再現。



對於虛擬貨幣再次引起市場關注，國際清算銀行總經理Agustin Carstens認為，虛擬貨幣的發展相當有趣，亦有一定的空間成為一種金融資產，但不能視為一種貨幣，更不應試圖以比特幣取代法定貨幣的地位。他又指，虛擬資產需要有更清晰的條款，解釋當中的細節，又認為背後涉及的區塊鏈技術，有助企業後台結算金融交易。

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