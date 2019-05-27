樓價UPDATES︰貿戰升級趁機講價！上車客600萬買新寶城

最高可承做八成按揭的細價單位持續受追捧，一名買家趁近期中美貿戰升溫，加上眼見將軍澳新寶城有兩房戶業主擴大議幅，終成功入市。



港島區



●鰂魚涌太古城本月錄25宗買賣，景天閣高層A室，3月放盤，減價22萬元，連租約售1,378萬元，實用面積592方呎計，呎價23,277元。



●至於北角半山峰景大廈有換樓人士入市個案，世紀21北山地嚴智贇表示，剛售出的低層F室，實用面積1,789方呎，以三房連工人房設計，向北面望池景，成交價3,360萬元，呎價18,781元。



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九龍區



●將軍澳新寶城4座中層F室，實用面積377方呎，以600萬元易手，呎價約15,915元，較市價低約5%，買家為同區上車人士。據了解，原業主於2010年以215.7萬元入市，期內升值近1.8倍。



●紅磡黃埔花園本月交投平穩，至今暫錄約6宗成交，平均實用呎價約1.8萬元。屋苑5期5座中層G室，實用面積680方呎，屬三房包括套房間隔，望內園景，議價後以1,210萬元成交，實用呎價17,794元。原業主於2001年4月以261萬元買入，期內升值逾3.6倍。



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新界區



●沙田富豪花園帝皇閣高層戶，實用面積465方呎，獲買家以728萬元購入，呎價15,656元創項目新高。



●西貢匡湖居D段雙號屋，實用面積1,371方呎，連船位及約1,487方呎花園，成交價3,680萬元，呎價26,842元。原業主於2013年購入上址，持貨至今帳面獲利1,610萬元。



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