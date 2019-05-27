貿戰升級：中國補貼國企金額創新高　與美談判添壓

外國傳媒報道，中美貿易戰升級其中一個原因是中國不願放棄對國企的補貼。根據中國金融數據庫Wind的資料顯示，去年中國政府對國內上市企業的補貼激增14%，至1,538億元人民幣(下同)，創紀錄新高。這數據可能增添中美達成貿易協議的壓力。



數據顯示，接受最多補貼的是中石化，金額達75億元。汽車業也有大量補貼，因去年中國汽車銷量創近30年以來首度下滑，令國有的上海汽車獲36億元補貼，長安汽車亦獲28.7億元補貼，遠高於淨利潤6.8億元。



由此計算，去年中國政府對企業的補貼金額，相當於上市企業淨利潤3.7萬億元的4%。值得留意的是，數據僅涵蓋3,545家上市企業，不包括未上市企業。

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