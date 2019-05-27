財經評論：貿戰喚醒虛擬幣　金融局勢恐添亂

中美貿易戰愈演愈烈，市場資金四處流竄，令流通量較低的虛擬貨幣有翻生迹象，「龍頭」比特幣已由去年12月低位累飆近兩倍，直逼9,000美元關口。除了固有虛擬貨幣外，有社交媒體亦計劃明年推自家虛擬貨幣，反映未來以金融科技主導的趨勢未變，惟目前遇着地緣政局紛亂，反令金融市場更添煩憂。



隨着貿易戰演變科技戰，相信大眾已對5G有初步認識，背後的晶片涉及藕斷絲連的全球供應鏈互連關係，再加上雲計算、區塊鏈、物聯網，以及人工智能等，成為新興技術。當中，虛擬貨幣應運而生，雖然經歷了2017年的瘋狂上升後，去年一瀉如注，但情況猶如千禧年科網泡沫爆破一樣，當年的亞馬遜沒有因股價暴瀉而滅亡，經歷一段時間後，目前已是引領全球潮流的巨企，足證當年科網確是趨勢，只是無人能測何時才真正崛起，如今虛擬貨幣及背後的金融科技也有雷同之處。



據悉，有社交媒體的虛擬貨幣計劃正進入最後階段，公司高層已與英美相關金融政府部門會面，尋求官方建議，並有意透過與一籃子貨幣掛鈎，避免價格大上大落。只要用戶參與其中，就能實現大範圍「無現金」交易。除了大企業，瑞典及亞洲多國都大力推行電子支付，當中尤以瑞典或成為首個正式使用官方虛擬貨幣的國家。



事實上，「無現金」好處不少，除了方便消費者瞬間找數，亦能減少打工仔「穿櫃桶底」及被打劫的風險，同時可杜絕假鈔問題，老闆們更樂意接受。惟俗稱「央行之母」的國際清算銀行早已警告，若有國家的央行決定發行自身虛擬貨幣，將會威脅全球金融系統穩定，因此舉會對「實體現金」造成衝擊。



該行解釋，由於國民要在虛擬貨幣與實體現金之間作出選擇，而央行公信力又較高，只要官方硬銷，虛擬貨幣勢會成為主流，將導致主打現鈔的商業銀行或要無奈地加息搶客。一旦加息，就會引發一環扣一環的貸款問題，後果不再是支付系統及貨幣轉換那麼簡單。



更甚的是，若目前全球太平當然相安無事，惟偏偏碰上地緣政局紛亂及貿易戰，隨時有國家突然宣布推官方虛擬貨幣，以抗衡美國，甚或有人會透過虛擬貨幣的加密特性作洗錢及走資，令全球金融體系一下子進入「未知領域」。類似情況已在委內瑞拉出現，結果只會添煩添亂，加上市場瞬息萬變，一條訊息就足以陷入瘋狂，投資者絕對要慎防突變。



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