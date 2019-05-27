TikTok搶盡風頭　Snapchat拓展音樂功能迎戰

外媒報道，隨着內地短視頻平台抖音國際版TikTok在全世界範圍受到廣泛歡迎，美國「閱後即焚」照片分享應用Snapchat正在尋求擴大其對音樂功能，迎戰對手。



Snapchat母公司Snap正與唱片公司談判，以增加用戶在Snapchat上發布音樂的途徑，並且已經獲得部分音樂的授權。但現在，該公司正尋求擴大其App的音樂覆蓋範圍，其中包括獲得來自環球音樂、索尼音樂和華納音樂的授權，但無法獲得Apple Music這樣的點播流媒體服務。



Snap與唱片公司的合作協議，將允許Snapchat用戶把音樂融入他們生成的內容之中。目前，TikTok和Instagram都提供這樣的功能，這兩個App都已經覆蓋Snapcaht的用戶群。



最新報告稱，在蘋果公司(Apple Inc.)App Store，TikTok連續五個季保持下載量排名第一。在今年首季，該App在App Store的下載量超過3,300萬次，緊隨其後的是YouTube、Instagram、WhatsApp。



事實上，TikTok日前剛傳出會推出免費串流音樂App，勢將令坊間熱門App感愛到威脅。



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