歐股收市向好　雷諾急漲逾12%

歐股收市向好。法國CAC指數收報5,336點，升19點或0.37%；德國DAX指數收報12,071點，升60點或0.5%。英國周一(27日)為春季銀行假日，當地股市休市一天。



歐洲STOXX 600指數收報376.71點，升0.82點或0.22%。市場關注歐洲議會選舉結果，初步結果顯示，極右及民粹政黨在幾個主要歐盟國家抬頭，特別是英法這些傳統大國。



憂歐洲政治不確定性趨增，歐元表現偏軟，歐元兌美元報1.1191，跌0.1%。



歐洲跨國車企快意佳士拿擬與法國雷諾合併，前者股價收漲7.98%；後者亦急升12.09%。分析指出，倘兩家汽車公司合併，將成全球第三大車企，有助應對日益激烈的競爭。



快意佳士拿的母公司、意大利財團EXOR股價則上漲6.12%。



其他汽車股亦全線揚升，福士汽車股價收升0.84%；戴姆勒漲0.57%%，寶馬(BMW)升0.46%。



半導體股再度見反彈，德國Siltronic股價全日升5.15%；荷蘭BESI升2.1%。

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