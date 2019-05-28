古勝：股王離短線反彈不遠

港股踏入期指結算周，恒指周一先落過27,105點，再反彈上27,371點，結果跌65點收市，報27,288點，成交淡靜，只有三隻藍籌股的成交額在10億元以上，主板成交額僅738億元。眨眼國企指數經已回落至10,402點，由於今次港股跌浪，國指比恒指更先跌穿關鍵位，未來國指能否守住一萬點關，將會是恒指後向的一個重要參考。



外國公司不做中國生意，迫使中國要加快自行研發核心技術。惟問題是，技術研發不是只有研究就會有成果，華為去年向外採購的零件量達到700億美元，如今零件、系統斷纜，少做咁巨額嘅生意，實在無可能沒有重大打擊。只是「呢一刻唔口硬，就連個陣勢都輸埋」，更要做兩萬個「不死的華為」獎章，激勵士氣應對挑戰。



作為股民，這一刻都需要一個「不死的港股」獎章提振下士氣。晶片股就似乎成了資金「激勵」的對象之一，其中，中芯國際(00981)股價急升近一成；華虹半導體(01347)則升半成。之不過，誠如老古之前所言，中芯真的不好炒，上市以來都沒有一項比較成功賺錢的產品出現，未來又憑甚麼突破呢？因此，小注跟炒只宜盡量限注走短線。



至於「股王」騰訊控股(00700)則八連跌，股價收報323.8元，跌0.3%，14日RSI已去到24的超賣水平，短線策略上，淡友可以先行食胡，等反彈再睇位開淡倉。事實上，五窮後就係六絕，這個星期指數略作反彈亦唔出奇，反正六月市底都是淡，五月期結周略作反彈有利淡友轉倉活動。



此外，值得留意的是，MSCI關於A股擴容審議結果會在今日收市後生效，因相關變動令騰訊比重下降所帶來的沽壓會否告一段落，好快便有答案。



大市成交靜局，香港交易所(00388)都幾「閉翳」，現價249.2元，短線250日線240元仍然是個心理位，依照次季的交投和第三季的展望來看，股價未必能守牛熊分界線，持貨者見反彈應好好把握。即使不沽貨，亦不要心急溝貨，一旦失守240元關，下一個較大的支持睇到落220元。



聯交所質疑前稱「武夷藥業」的三愛健康(01889)營運能力，公司或需要除牌，消息震散其股價，收報4.1仙，跌幅85%，成交6,756萬元。事實上，港交所積極尋找公司來港上市，監管部門亦需為上市公司質量把關，必要時須執行法例所賦予的權利。眼見僵屍股不清理，早晚會成為港股聲譽的負累。



東方產經專欄作者古勝

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