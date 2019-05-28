東方日報B1：港出口挫2.6%遠遜預期　衰足六個月

政府統計處公布，今年4月份商品整體出口貨值3,215億元，按年下跌2.6%，除為連續6個月出現負增長，更遠遜市場預期的增0.1%。同期進口貨值為3,566億元，按年下跌5.5%。政府發言人解釋，出口下跌是受環球經濟表現較為疲弱、中美貿易摩擦及各種外圍不利因素所影響。有港商預期，未來香港出口有機會出現雙位數跌幅。



受中美貿易摩擦影響，今年4月份香港出口至美國貨值按年大跌17%。至於輸往亞洲的整體出口貨值亦下跌2.3%，當中以台灣出口跌幅最顯著，按年跌24.4%，印度、日本及越南亦分別跌15.3%、12.5%及12.4%。輸往中國內地的出口貨值亦下跌1.3%。



若以今年首4個月計，整體出口貨值按年下跌2.5%，包括輸往印度的出口貨值跌25.6%、台灣跌14.9%，而美國、日本及中國內地則分別跌11%、5.5%及5.2%。



中港中小型企業國際投資交流協進會會長趙志雄無奈地指，對於出口貨值下跌是無可避免的現象，未來有機會達雙位數跌幅。他指，美國加徵關稅的行動是明顯準備與中國過不去。他續稱，按現時中美的談判局面，對中小企港商來說是進退兩難：「繼續做又死，唔做又死」。



他指，無論內地或是香港都沒有給予任何補貼或援助方案，很多廠商都為前景感到很心淡。另外，當早前關稅措施落實後，雖然2019年只過了一半，但很多美國買家已停止落訂單，或要求廠商轉移貨品製造地至其他東南亞國家。趙氏擔心，若未來特朗普成功連任總統的話，對港商來說「死梗！」



政府發言人則補充，香港的短期出口前景仍然頗為不明朗，很大程度上視乎中美貿易摩擦往後的發展，政府會繼續保持警覺。



香港貿發局研究部環球市場助理首席經濟師陳永健稱，今年首4個月香港出口跌得急，但出口表現疲弱的情況亦見於很多亞洲經濟體。



美國今月初正式對中國二千億美元貨值商品徵收25%關稅，他預期6月份出口數據將反映有關措施。但他解釋，美國逾一年前已揚言要向中國加徵關稅，所以港商早已部署搬遷廠房；或跟買家建立默契，例如談好如何分攤成本。再者，中國勞動成本增加，部分中國設廠的港商早就打算升級轉型，故貿戰對港商實際影響未必很大。



此外，上海商業銀行財資研究主管林俊泓表示，中國4月份出口數字令人失望之外，連帶香港出口亦受到影響。



他指出，內地四月下調增值稅，企業為享受稅項優惠而提前在3月備貨及加快生產，令進出口訂單在時間上向前轉移。



至於展望香港5月份出口表現，他認為，香港較多的電子產品貿易，在貿易戰之中敏感度較高，受影響的程度較大。銀行估計，中美貿易戰恐怕要到今年第4季才會有和解的機會，故香港今年全年對外貿易表現暫時難以樂觀。

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