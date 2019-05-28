林嘉麒：港股博反彈勝算低

國家統計局公布四月規模以上工業企業實現利潤總額5,153.9億元人民幣(下同)，按年增速下降3.70%，較前值13.9%明顯回落。官方解釋，部分工業產品需求因四月初增值稅稅率下調前，導致提前釋放三月需求，加上去年同期基數較高，因此三月份相比波動較大。這原因或許是合理化兩個月的差別，但整合兩月計的金額，反映需求減弱明顯是不容置疑。



規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額5,704.3億元，按年跌9.7%；股份制企業實現利潤總額12,873.3億元，跌1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額4,455.2億元，則挫8.3%；至於私營企業實現利潤總額4,597.1億元，增長4.1%。整體上，國有企業下降幅度明顯，單是增值稅稅率下調因素解釋理據未太足夠。



數據中，較可取的是近七成行業利潤按年增加。一至四月份，41個工業大類行業中，27個行業利潤按年增加，佔比66%。新增利潤最多的行業主要是：煙草製品業，利潤按年增29.4%；而酒、飲料和精製茶製造業則升18.1%。至於電氣機械和器材製造業增長14.5%，非金屬礦物製品業亦飆12.6%；電力、熱力生產和供應業，增長12.3%。難怪香港上市的食品飲品股走勢上仍然偏強，短線可多加留意。



股市方面，內地股市周一做好，上證指數見過2月25日以來的新低後見反彈，低位還未正式回補當日形成的上升裂口，A股未來走勢可先觀察此水平。周一反彈部分原因與A股在MSCI指數中的納入因子提升有關。今日為首階段，收市後生效，納入因子由5%擴至10%。再者，富時羅素亦已公布納入全球股票指數系列的A股名單，有關變動將於6月21日收市後生效，納入過程同樣分為3個階段執行，料完成後將為A股帶來100億美元增量資金。儘管資金面未算大，惟短期氣氛仍有幫助。



A股短期回穩或有助港股表現。恒指周一先高開低走，然後再反彈，走勢上扭轉近期低位未能反彈的弱勢，可是周一大市成交只有700多億港元，這是較令人失望。事實上，上周五10天移動平均線已跌穿250天移動平均線，中線技術走勢見弱，惟14天RSI是28水平，短期恒指仍有機會作技術反彈。



事實上，本周為期指結算。一方面，恒指或會繼續市場不明朗而尋底，估計恒指期貨於低位結算，但另方面，五月由高位調整至最低位27,105點的調整幅度近3,000點，相信在結算後淡友會先稍作休息。可先留意，今日開始的幾日內的未平倉合約變化。上月期指結算前，現貨月份未平倉合約大減，出現大手平倉情況，所有月份未見增加，當時期貨大戶未轉倉也未開新倉。



近日恒指期貨未見平倉情況，若情況如上月一樣，現貨月平倉合約大減，而所有月份未增加，反映投資者仍觀望，短期要入市博反彈的，也未會彈太多，值博率只是一般，要博指數股或高Beta股反彈，暫皆不適宜，建議不要輕舉妄動。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒

(作者為註冊持牌人士)

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