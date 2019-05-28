陳蓓敏：新地估值吸引買得過

美股周一假期休市，但貿戰火勢愈燒愈猛烈。總統特朗普不但禁止美企向華出售關鍵零件和技術支援，更且要求盟國同樣向華施壓。上周五特朗普更高調提出「華為事件簿」將納入貿談協議內。中美兩邊對陣愈見愈緊張。兩國在傳媒上也成了另一戰區，兩名女主播舌劍唇槍，各為主子站台。



周四為本港期指結算，月內已累計約2,800點跌幅，估計在27,000水平結算。「五窮」過去，投資者擔心「六絕」會否現身。若以現在宏觀因素，現身機會存在，再加特朗普突襲式出牌，難計變數。近期恒指權重股表現乏味，反彈動力不足。周一表現稍佳者為香港交易所(00388)。



早前，銷監局向新鴻基地產(00016)提出檢控，涉及新地旗下以發展項目銷售手法和成交資料透明度不足，惟股價未見受影響，料未來集團定會改善銷售策略，滿足監管要求。息口難上，公司下半年有多項物業銷售入帳，並擁有龐大投資物業組合。



房屋供應短缺，政府公務員獲發加薪3.5至5%，為樓市提供有能力潛在買家。現價相對其資產淨值有逾三成折讓，估值吸引。建議候低吸納，目標150元，止蝕位124元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，筆者、客戶持有港交所，證監會註冊編號：ACG 082)

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