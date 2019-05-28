龔成：有錢人與你的唯一分別

一個人好像要有着多種強項，再配合天時、地利、人和，才可以成就他成為有錢人。



的確，要從白手興家成為一個有錢人，背後要有不少強項加上付出，而有錢人與普通人亦有着很多不同之處。但其實，所有的不同之處都只源於一個不同的地方。



思維是決定一切結果的開始。這有點像細胞擴散，一個小小的源頭，最終會衍生出可怕的結果。事實上，思維會改變我們的行為，行為會影響事情的發展，最終影響結果。



思維決定了一切，亦決定了他的成就，可能你會說他只因出生於電腦起飛的時代，才有今天的成就，其實，每個時代都有不同的新興行業，不同的機遇，股王巴菲特曾說過蓋茨有很強的思維及能力，若他不做電腦而做熱狗，亦會成為熱狗大王。



首先，他能把握這機會，證明他有能力，承受得起這個機會，並不是每個人都有足夠的能力去承受機會，而他的能力絕不是天生，是由過去的努力經驗加上知識而得出，而這些種種因素，都源於他過去的思維，他有想進步的思維，渴望做有錢人的思維，不言敗的思維。



一個有致富思維的人終會致富，而一個貧窮思維的人，給他再多的機會都無法致富。所以我們要相信自己會成功、能致富，這就是唯一有錢人與普通人的不同之處。



信不信，由你！信不信你自己，由你！



財經作者龔成



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