渣打：亞洲發債恐虎頭蛇尾

今年債券市場開局理想，渣打銀行大中華及北亞區債務資本市場部主管嚴守敬接受訪問時形容，今年首5個月發債量尤其「火爆」，亞洲區(除日本外)債券發行規模達1,360億美元(約1.06萬億港元)，已達去年全年近半水平。不過，市場充斥不確定因素，他對全年發行量看法審慎，整體發行量或按年萎縮。



亞洲區債市去年受美國聯儲局加息、內地爆發債券違約潮，以及中美貿易戰升溫影響，當中第4季表現尤其差勁。嚴守敬透露，企業面對發債成本高企，紛紛減少舉債融資，投資者亦沒有意欲進入債券市場，直言去年下半年「有幾個月生意好難做」。



不過，今年初債市重拾動力，年初至今亞洲區債券發行金額按年增加7%，發行宗數亦按年增加14%至330宗。他表示，年初市場觀望貿易戰有正面發展，市場樂觀情緒升溫，無論一手或二手債市氣氛熾熱，每筆債券的認購反應以倍數計，而且債券孳息率「愈㩒愈低」。



他舉例說，有內地發展商的發債息差(發債利率與國債利率的差距)於4個月內平均收窄1至2厘，惟低息之下仍不乏投資者搶購。



中資企業再融資需求強勁，令債市活躍度驟增。他透露，今年首4個月內，不少企業的發行次數多於一次，有客戶更四度發債，意味平均每月發債一次，形容情況罕見。他又指，企業初次發債年期普遍低於一年，在該筆債券到期前，再發行更長的3至4年期作再融資。



事實上，今年首季香港債市氣氛同樣轉趨熾熱。根據金融管理局資料顯示，撇除外匯基金票據因素，去年新發行港元債務工具總額按季遞減，去年第4季降至約550億港元，然而今年首季情況已扭轉，發行額度重返去年同期逾千億港元水平，規模達1,084.34億港元。



眾多發債行業之中，嚴守敬指內地發展商佔中資發行人的境外發債高達一半，有關情況過去甚少出現，相信原因是在境內的融資渠道較少，往往會透過境外發行美元債作再融資。



至於油企、電力及電網公司等傳統國企，他指至今未見到其境外發債融資的舉措，或與去年下半年起內地銀根充裕，為境內提供更優惠發債條件有關，令今年首季大型企業境外發債顯著減少。



展望下半年，貿易戰陰霾再籠罩市場，他指有部分債券投資者趨向謹慎，傾向「睇定啲」才追貨，與早前的進取投資態度截然不同，直言受市場波動影響，今年全年發行量未必可以追及去年的2,669億美元水平。



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