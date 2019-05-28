騰訊傳參與競購Metro中國業務股權

外媒引述消息人士指，德國零售批發超市集團Metro計劃出售旗下中國業務的多數股權，將進行第二輪競購，至少有8家競購者有意參與競購，當中包括私募股權投資公司博裕資本和房地產開發商萬科組成的財團、厚樸投資與電商平台美菜網組成的財團，以及高瓴資本與永輝超市組成的財團。



消息人士續指，騰訊控股正考慮加入永輝超市財團；而阿里巴巴準備與大潤發聯手發起競購。此外，沃爾瑪也在競購名單之列。



此前，外媒報道指，Metro旗下中國業務股權交易的估值在15億美元至20億美元之間，最快可能在今年9月完成競購程序。

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