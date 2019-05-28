據報意大利或面臨歐盟高達35億歐元處罰

外媒引述知情人士透露，因為意大利未能控制住債務水平，歐盟委員會正在考慮下周提出對該國的處罰程序。意大利最終可能被處以35億歐元的罰款。



該名不願披露姓名的官員透露，這一步驟可能是歐盟例行的預算監測過程的一部分，最有可能發生在6月5日，如果真如此，或意味到歐盟與意大利的財政問題進一步升級。



意大利副總理Matteo Salvini周一表示，他將在制定下一次預算時，對歐盟的要求作出反擊。事實上，Salvini所屬政黨在周日(26日)的歐洲議會選舉中取得重大勝利，而他在民粹派執政聯盟中亦佔據上風。



Salvini指出，他已獲告知歐盟委員會將寄來一份關於意大利經濟的信函，但他強調，意大利政府將會徹底地及冷靜地去重新討論該國的問題，包括種種導致就業不穩、失業和市場焦慮等的因素。



歐盟委員會的建議屬於漫長而且複雜的過程中的一個步驟，需要歐盟各國政府多次權衡考量。歐盟財長將必須簽署所謂的過度赤字程序建議，屆時可能需要意大利支付佔國內生產總值(GDP)0.2%的無息存款，約相當於35億歐元。



歐盟財長必須說明是否同意該委員會的提議，可能是在7月月初的下一次會議上。如果意大利不遵守存款要求，將違反歐盟法律。



不過，到目前為止，歐盟還從未就預算問題處罰過任何一個成員國。

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