【地產專題】樓市響警號！5月連錄蝕讓、撻訂個案

住宅物業高位走勢陰晴未定，由5月初至今，買賣市場出現至少8宗微賺、帳面蝕讓，甚至撻訂個案，樓市或已響起警號。元朗朗屏8號有心急業主，寧願付辣招稅亦要沽貨套現，以898萬元轉售單位，扣除10%額外印花稅，持貨2年帳面僅獲利8.5萬元。



中原王勤學表示，近期股市及外圍表現不穩，部分業主心態轉弱，索性加快出貨。上述朗屏8號單位為2座高層F室，實用面積622方呎，三房間隔，開價900萬元放售，議價後降價兩萬元，獲買家承接，呎價約14,437元。原業主2017年以799.7萬元購入，帳面賺不足一球，但支付辣稅已高達89.8萬元，若連同使費料損手。



近日二手市場已屢錄業主寧付辣稅出貨。啟德龍譽一個高層海景三房單位，購入後僅約一年多，近日於二手市場以2,680萬元轉手，扣除須付的辣稅後，只賺約92萬元，當中仍未扣除佣金等其他開支。



事實上，市場更錄得「蝕入肉」的出血成交，當中上水天巒佔至少兩宗。包括一幢實用面積約2,000方呎洋房，以約3,300萬元蝕讓售出，若連同釐印及佣金等開支，或損手近1,600萬元。



即使中小型住宅都有同類個案。旺角麥花臣匯1B座低層H室，實用面積約470方呎，減價至880萬元沽，呎價約18,723元。原業主持貨三年多，辣招鬆綁後即時沽貨，單計帳面已蝕3.5萬元。



此外，青衣盈翠半島及粉嶺碧湖花園連錄撻訂個案，進一步拖累市場出現低價買賣。美聯李貫甡指出，盈翠半島3座低層單位，實用面積752方呎，租客剛遷出，原業主即以1,250萬元出售，呎價僅16,622元，為本月呎價最低成交。據了解，有大型銀行對單位的估值達1,330萬元，是次做價低約6%。



該行周志強亦稱，粉嶺碧湖花園6座高層H室，叫價560萬元放盤，業主恐後市回落，即減至535萬元沽，呎價13,375元，低市價約3至4%。



將軍澳有業主擴大減價幅度。該行林志堅指，天晉1座高層三房戶，實用面積617方呎，減價150萬元，獲買家以1,150萬元購入，呎價18,639元。而同類同面積低層單位，上月成交價已達1,398萬元，故成交價低超過17%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/