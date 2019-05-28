【市前重點睇】歐元及英鎊回落　布油重上70美元

●美匯指數企97.613，港匯見7.8495，離岸人民幣(CNH)於6.909水平上落，圓匯低見109.55，歐元跌至1.1192，英鎊低見1.2677，金價高見1,293美元後回落至1,285美元。布油企70.11美元，紐油重上59美元。道指期貨上升。



●美國總統特朗普表示，美國未準備好與中國達成貿易協議，並稱未來某個時候中美絕對會達成很好的貿易協議，因為中國無法承受高達數千億美元的關稅。



●歐盟揚言將抵制任何美國對歐盟汽車和汽車零部件出口的遏制措施。



●日本及美國首腦會談結束，雙方未就貿易談判實質問題達成一致。



●日本擬對外商投資設限，涉及晶片、通訊等20大資訊科技行業。



●外媒引述知情人士透露，因為意大利未能控制住債務水平，歐盟委員會正在考慮下周提出對該國的處罰程序，最終可能被罰款35億歐元。



●美國周一(27日)假期，金融市場休市。英國亦因春季銀行假期，當地股市休市一天。



●法國CAC指數收報5,336點，升19點或0.37%；德國DAX指數收報12,071點，升60點或0.5%。 https://bit.ly/2YN9NMw



●歐盟周二將舉行特別峰會，討論歐盟委員會、歐洲央行和歐洲理事會的新領導人人選。



●英國工黨領袖郝爾彬表示支持對任何脫歐協議進行全民公投。



●紐約期油於電子交易時段收於每桶59.24美元，升0.61美元或1.04%；布蘭特期油收報每桶70.11美元，升1.41美元或2.06%。



●紐約期金於電子交易時段收於每安士1,284.4美元，升0.8美元或0.06%。



●正式落實！李兆基退任恒地主席，周二(28日)股東會後生效。 https://bit.ly/2JFDRGx



●騰訊傳參與競購德國零售批發超市集團Metro中國業務股權。



●中國銀保監主席郭樹清指出，金融市場已不再盲目恐慌。



●國際指數公司MSCI明晟A股擴容第一階段新納個股名單，在周二(28日)收市後生效。



●外電引述知情人士稱，阿里巴巴計劃最快於今年下半年，在香港進行第二上市，預期集資額達200億美元。



●香港4月份出口貨值按年跌2.6%，連瀉6個月。 https://bit.ly/2JIn066



●【地產專題】樓市響警號！5月連錄蝕讓、撻訂個案。 https://bit.ly/2X9bCmF



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其他精彩新聞：港出口挫2.6%遠遜預期 衰足六個月

https://bit.ly/2QujtsI



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