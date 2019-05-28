【股民熱話】中美「持久戰」？投資市場三大變化你要知…

中美貿易談判沒有新進展，大家都在觀望美國會否再出招攻擊中國經濟。中國至今反應算是克制，皆因相比之下在自主技術研發方面處於下風，與其空泛地爭辯高低，倒不如集中精神做多啲實務應對本土經濟下行風險。不過，若然中美貿易戰真係要演變成一場持久的抗爭，股民最擔心當然係手上的股票應該點處置。首先，須注意投資市場可能有以下三大重要變化！



首先，中國概念將要經歷一段「冷凍期」。自從2008年金融海嘯之後，美國經濟和金融業受挫，歐洲經濟又低迷，結果全球將視線轉移至增長相對高的中國市場。過去十年中概股在海外受熱切追捧，市場曾給予中國概念股很高的估值。之不過，如今中美貿易矛盾解決不了，美國更開打科技戰，最近在美上市的中概股跌到一仆一碌，顯見外資對於投資中國的興趣已大減。在投資市場，美麗的中國故事暫時落幕，加上中國經濟受貿易戰影響增長放緩，所有中國題材股的估值皆面對下調壓力，跌浪才剛開始，仍手持中資股者，必須注意相關的風險。



其次是，中國的科技發展被美國諸多阻撓，短期中國雖不會拒用海外高科產品，因這關乎產業存亡、居民就業和企業盈利等實際經濟利益，所謂「好漢不吃眼前虧」；但經此一役，長遠而言，追求獨立自主技術，不假外求，必然是大方向，「科技無國界」變成「科技分國界」！所以，未來投資市場將出現一個新的主題，就是「中國技術」，姑勿論技術的高與低，外資信抑或不信，但中國政府將必傾盡全力支持自主技術研發和產業化，長遠而言「中國技術」將會成為本土投資市場一個重要主題。



第三個變化，是人民幣國際化的大方向雖未變，但步伐必然要放慢。一來，中國企業要走出去，開拓國際市場，人民幣有國際化的需要；可未來中企赴海外發展將面對諸多掣肘，包括技術、融資等，加上外資對投資中國概念的熱情由熱轉冷，亦影響了人民幣的需求。再者，人民幣國際化下，貶值與升值，更多取決於市場因素，不是官方說了算，可在非常時期，尤其經濟將進入一段較長時間的調整期，人民幣加快貶值將危企業債務甚至誘發系統性風際，要實現人民幣匯率穩定，中國可以做的是放慢人民幣國際化的步伐，加強外匯管制，阻資金外流。如是者，香港的離岸人民幣資金池規模會相應收縮，金融業受影響是必然，金融類股份受到經濟周期及中國因素的影響，未來數年的發展將變得困難。



金融業為香港的核心產業，創新科技又是香港經濟結構改革的重要戰略，中國的科技產業和人民幣國際化受阻，意味香港經濟賴以發展的大靠山「生病了」，影響豈不負面？有心理準備，眼前港股的調整僅屬開端，投資者宜盡快檢討持倉風險，減少組合內的中國成分，降低組合槓桿及高啤打值個股的比重。在大局明朗化前，繼續以守代攻，別奢望眼前籠罩中、港以致全球股市的陰霾，可以於短期內消除。



東方產經專欄作者帥哥

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